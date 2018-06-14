Бизнес на водительских правах в Молдове: штраф до 10 тысяч евро или тюрьма

Взял деньги, но не спешил решать вопрос со сдачей экзаменов на получение водительских прав: теперь ему грозит суровое наказание.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Мужчина хотел помочь купить водительские права, потребовав за свою услугу 800 евро (200 тысяч леев), но не спешил решать вопрос "клиента". Теперь делец рискует получить тюремный срок до шести лет или штраф до десяти тысяч евро.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове будут отбирать водительские права и отправлять работать в морг

Как сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра Молдовы, инцидент произошел в городе Кантемир на юге республики. Согласно материалам дела, подозреваемый требовал и получил 800 евро за организацию выдачи водительского удостоверения.

Как отметил заявитель, деньги он просил за то, чтобы повлиять на членов экзаменационной комиссии для успешной сдачи тестирования и выдать права категории B и C.

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Подозреваемый задержан на 72 часа по статье 326 Уголовного кодекса Республики Молдова "Извлечение выгоды из влияния". Мужчину поймали в момент, когда он возвращал клиенту документы об окончании автошколы, так и не решив вопрос со сдачей экзаменов.