Внимание, Кишинев: в городе объявились Бонни и Клайд

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. По подозрению в совершении кражи в Кишиневе были задержаны столичные жители — 34-летний мужчина и его 19-летняя сожительница.

© Sputnik / Алексей Филиппов Дерзкое ограбление: гипнотизер вынес из супермаркета крупную сумму

По данным Кишиневского управления полиции, шестого мая мужчина напал на 49-летнего прохожего на улице Иона Пеливана, на Буюканах, ударил его по голове и отобрал мобильный телефон и семь тысяч леев. Общий материальный ущерб, нанесенный потерпевшему, составил 10 тысяч леев.

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Полицейские считают, что сценарии ограблений злоумышленник составлял вместе со своей сожительницей. Последняя знакомилась с потенциальными жертвами и по дороге в место интимного уединения — "К тебе домой или ко мне?" — и нападал грабитель.

Если суд признает вину задержанных, им грозит до семи лет тюрьмы. Пока же они помещены под предварительный арест на 30 дней.