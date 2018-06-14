Шестилетнюю пациентку доставили из Кишинева в Бухарест

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Шестилетнюю девочку транспортировали из Кишинева в Бухарест для оказания более квалифицированного лечения.
По данным пресс-службы Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы, вертолет парамедицинской службы SMURD приземлился на стадионе "Динамо", куда доставили маленькую пациентку Республиканской клинической больницы. Ребенка доставил в больницу имени Марии Склодовской-Кюри в Бухаресте.
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У девочки диагностировали острую печеночную недостаточность. Сейчас ребенок в стабильном состоянии.
Эта спецоперация для SMURD — уже восьмая в Молдове с начала 2018 года.