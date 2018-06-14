Ловили "всем миром": на Пруту промышляла банда браконьеров

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Гражданин Молдовы задержан за незаконную ловлю рыбы из реки Прут. Еще двоих нарушителей закона предстоит изловить, сообщает пресс-службы Пограничной полиции МВД Молдовы.

Инцидент произошел 12 июня. Завидев представителей органов правопорядка, браконьеры кинулись врассыпную. Но один из них, 36-летний житель села Слобозия Маре, бегал недолго — с задержанием помогли румынские пограничники.

В Молдове вступили в силу новые правила рыбалки >>>

У браконьера изъяли аж 300 рыбин, выловленных незаконным путем, и электроприборы для нелегального промысла. Свою вину задержанный признал, ему грозит 600 леев штрафа за нарушение пограничного режима.