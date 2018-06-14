Широкий жест за 800 евро в Кантемире: о, сколько их могло быть

Одного несостоявшегося пока автолюбителя избавили от целой череды взяток.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. В Кантемире мужчина, причастный к местной автошколе, собирался вручить водительские права категорий B и C человеку, не сдавшему экзамены на вождение — но тут его задержали.

© Sputnik / Miroslav Rotari Чебанчук: даже коробка конфет считается взяткой

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По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, такой широкий жест мужчина решил сделать за 800 евро, которые сам же и вымогал у кандидата в водители.

Если суд признает вину задержанного, ему грозит до шести лет тюрьмы или до 200 тысяч леев штрафа.