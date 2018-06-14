Случай под Кишиневом: "и тут дорога как поднимется…"

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Бетонная дорога из Кишинева в Сирец Страшенского района оказалась с сюрпризом.
В соцсетях опубликована видеозапись, на которой видно, как две бетонные плиты вздыбились над общей поверхностью проезжей части.
Рядом встал автомобиль, которому уже, видимо, досталось от изысков молдавских дорог — передняя часть корпуса машины повреждена.
Кто-то сердобольный не поленился и закрепил цветы на поднявшихся плитах "бетонки", чтобы всем остальных водителям было заметно и неповадно ломать свои авто.