Случай под Кишиневом: "и тут дорога как поднимется…"

Видеофакт - не все дороги в Кишиневе одинаково полезны: житель села Сирец это доказал.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Бетонная дорога из Кишинева в Сирец Страшенского района оказалась с сюрпризом.

В соцсетях опубликована видеозапись, на которой видно, как две бетонные плиты вздыбились над общей поверхностью проезжей части.

Рядом встал автомобиль, которому уже, видимо, досталось от изысков молдавских дорог — передняя часть корпуса машины повреждена.

Кто-то сердобольный не поленился и закрепил цветы на поднявшихся плитах "бетонки", чтобы всем остальных водителям было заметно и неповадно ломать свои авто.