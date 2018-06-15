Позорище: директор лицея получал зарплату на "мертвые души"

Это уже не первый начальник, который попался на схеме воровства денег из бюджета с помощью банковских карт.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Директор лицея-интерната в столице попался на воровстве бюджетных денег по схеме, которая популярна в определенных кругах.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Черные схемы с оплатой труда

Речь идет о мошенничестве с помощью зарплатных банковских карт, на которые перечисляют деньги преподавателям.

Схема работала следующим образом. Директор учебного заведения, пользуясь служебным положением, "нанял" на работу фиктивных сотрудников, которым были оформлены зарплатные карты. После того, как на эти счета поступала зарплата, знакомая директора снимала с них деньги в банкоматах.

Однако денег хотелось больше, а фиктивное оформление слишком большого числа "мертвых душ" могло вызвать подозрение. В итоге директор и его сообщница начали включать в табели учета рабочего времени и людей, которые на самом деле находились за границей.

Более того, пользуясь неумением некоторых сотрудников обращаться с банковскими карточками, директор выдавал им только часть зарплаты, присваивая остальное себе.

Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуратуры по борьбе с коррупцией провели обыски в доме и в офисе подозреваемого.

Были изъяты несколько банковских карт и наличные деньги, происхождение которых предстоит определить.

За злоупотребление служебным положением национальное законодательство предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 10-15 лет.