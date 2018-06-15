Не быть Молдове контрабандным раем: у таможенников на сигареты "нюх"

На КПП "Джурджулешть" и "Кагул" нашли незаконный груз.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. За минувшие сутки молдавским таможенникам удалось пресечь две попытки контрабанды сигарет через границу.

© Sputnik / Руслан Кривобок Продажа сигарет в пачках без "страшных" рисунков прекратится с 1 июля

По данным Таможенной службы, в общей сложности было задержано около 30 тысяч сигарет общей стоимостью 4,5 тысячи леев.

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Первый случай произошел на КПП "Джурджулешть" — около 18 тысяч сигарет вез в багажнике автомобиля гражданин Румынии.

Второй случай имел место на КПП "Кагул" — служебные собаки учуяли сигареты, которых оказалось более 11 тысяч штук.