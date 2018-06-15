Не быть Молдове контрабандным раем: у таможенников на сигареты "нюх"

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. За минувшие сутки молдавским таможенникам удалось пресечь две попытки контрабанды сигарет через границу.
По данным Таможенной службы, в общей сложности было задержано около 30 тысяч сигарет общей стоимостью 4,5 тысячи леев.
Незаконный груз: молдавские пограничники изъяли оружие и сигареты >>>
Первый случай произошел на КПП "Джурджулешть" — около 18 тысяч сигарет вез в багажнике автомобиля гражданин Румынии.
Второй случай имел место на КПП "Кагул" — служебные собаки учуяли сигареты, которых оказалось более 11 тысяч штук.