Вместо 300 леев - 63 тысячи: судебные исполнители в Молдове творят чудеса

Судебный исполнитель решил обогатиться за счет женщины, которую суд обязал выплатить всего лишь 300 леев.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Судебный исполнитель был задержан в Молдове по подозрению в превышении служебных полномочий и злоупотреблении служебным положением.

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По данным Антикоррупционной прокуратуры, задержание произошло в среду по факту заявления женщины, объявившей себя потерпевшей от приведших к тяжелым последствиям действий судебного исполнителя.

Было установлено, что в конце 2016 года потерпевшая должна была заплатить 300 леев морального ущерба другому лицу. А судебный исполнитель, который был уполномочен исполнить это решение суда, затребовал за свое участие 6000 леев гонорара.

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Женщина обратилась в суд, заявив о превышении судебным исполнителем свои полномочий. В это время исполнитель выпустил новое заключение, согласно которому обязывает сторону, признанную виновной, повторно исполнить судебное решение, даже если оно находится в состоянии процедуры обжалования. В противном случае "страж закона" грозился наложить арест на автомобиль, принадлежащий женщине.

Итак, в общей сложности судисполнитель навязал стороне, признанной виновной, выплатить 63 тысячи леев. Теперь самому судисполнителю грозит до 10 лет тюрьмы и лишение прав занимать определенные должность на срок до 15 лет.