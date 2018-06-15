Как зарабатывают адвокаты в Молдове: от взятки до тюрьмы

Адвокат из северной столицы Молдовы попалась на взятке: теперь ей самой нужен защитник.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Адвокат из Бельц попалась на взятке. Женщину подозревают в извлечении выгоды из влияния.

По данным Национального антикоррупционного центра, в конце мая этого года адвокат в сговоре с неизвестным лицом потребовала и получила 600 евро взамен за то, что сможет повлиять на бельцких прокуроров. В частности, она пообещала, что прокурор, который вел некое дело, потребует менее суровое наказание в отношении одной из обвиняемых.

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Адвоката задержали накануне. Ее поймали с поличным в момент получения взятки. Ей грозит до шести лет тюрьмы.