Они держали в страхе весь Кишинев: полиция задержала двух квартирных воров

До четырех лет тюрьмы грозит двум молодым людям, которые подозреваются в квартирных кражах в особо крупных размерах.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. В Кишиневе задержали двух молодых людей 16 и 18 лет, подозреваемых в квартирных кражах в особо крупных размерах.

По имеющейся у следствия информации, молодчики пробрались в один из жилых домов по улице Маяковского в столичном секторе Чеканы, откуда выкрали сейф, в котором находились 67 тысяч леев, 2,3 тысячи евро и 900 долларов. Распотрошив сейф они, недолго думая, решили избавиться от него, выбросив его в реку. Как сообщили в столичном инспекторате полиции, пострадавшей стороне нанесен ущерб на общую сумму в 128 с лишним тысяч леев.

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В другом эпизоде, который произошел 21 мая, два друга пробрались в дом в коммуне Бубуечь (пригород Кишинева). Их наживой стали золотые украшения. Таким образом, они нанесли ущерб владельцу жилища примерно на 14 тысяч леев.

Правоохранительным органам предстоит изъять украденные вещи и вернуть их владельцам.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до четырех лет тюрьмы или неоплачиваемый труд в пользу общества до 240 часов.