В Кишиневе произошла драка в двух шагах от генпрокуратуры

Потенциальные "клиенты": в генеральной прокуратуре, может, обрадовались бы свежему делу.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. В Кишиневе недалеко от здания генеральной прокуратуры, что на улице Бэнулеску-Бодони, произошла драка между участниками молодежной компании.

"Экономическая академия, молодежь гуляет, выйдя из кафе-бара недалеко от генеральной прокуратуры, через 25 метров", — сообщил в соцсетях житель Кишинева Сергей Скрипник, подтвердив свои слова видеозаписью.

Действие, запечатленное на камеру наружного наблюдения, происходит в темное время суток. Молодые люди оживленно общаются, затем четверо из них отходят в сторону. Неожиданно один из четверых делает движение рукой, и двое других падают.