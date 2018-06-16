"Гигантский червь прополз под Кишиневом" – вот что пишут в соцсетях

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik, Нику Гончар. Что только не обнаружишь в Кишиневе средь бела дня — даже следы мифического гигантского подземного червя!

© Sputnik / Мирослав Ротарь Фотофакт из Бельц: на улице тепло, но дороги не ремонтируют

По крайней мере, именно такое впечатления возникает, если взглянуть на каменную плитку в Кафедральном парке, между собором и улицей Пушкина.

Ремонт дорог в Кишиневе: асфальт забивает носы и рты прохожих >>>

Видеозаписью, демонстрирующей это, поделилась известная оперная певица, народная артистка Молдовы Лилия Шоломей. Действительно, плитка поломана и деформирована практически по прямой, и неудивительно, что эта оказия вызывает у людей именно такие ассоциации.

В комментариях под эти видео кишиневцы были неумолимы. Они вспомнили все, чем когда-то в этом направлении отличался предыдущий мэр города, посетовали на отсутствия камер наружного наблюдения в самом центре столицы, а также задали риторический вопрос — где те гранты и кредиты, которые западные структуры выдали на облагораживание Кишинева.

Горожане отмечают, что эта столь масштабная деформация плитки в Кафедральном парке произошла едва ли не за одну ночь. Однако никаких мгновенно вырослших корней деревьев под сломанным покрытием обнаружить не удалось.