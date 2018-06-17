В кишиневском троллейбусе на глазах у пассажиров чуть не погиб мужчина

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В Кишиневе из-за жуткой духоты в троллейбусах пассажиры продолжают терять сознание.

"Открой дверь ногой": как кишиневский троллейбус разваливался на ходу >>>

Житель столицы Кристиан Жардан рассказал в соцсетях о том, как подобный инцидент произошел у него на глазах.

"В троллейбусах нет ни кондиционера, ни нормальной вентиляции. Утром в салоне могут стоять до 15 человек на площади в четыре-пять квадратных метров. Сегодня один мужчина лет 30-ти чуть не помер. Он стоял прямо возле меня", — написал Кристиан.

По его словам, несколько пассажиров, находившихся рядом, пытались привести в чувство упавшего в обморок человека. Водитель открыл дверь, и люди вынесли потерявшего сознание мужчину на свежий воздух.

Троллейбусные парки Тирасполя и Бендер ожидает модернизация >>>

"Но водитель даже не посмотрел, что там у нас происходит, а преспокойно продолжил движение. К счастью, мужчина пришел в себя. Из разговоров я понял, что такие случаи стали обычным делом в столичных троллейбусах", — отметил житель Кишинева.