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Унгенский район

Случай в Унгенах: и пушку увезли, и мемориал ВОВ "заменили"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Тема:
Наследники великой Победы (280)
52603

Как сложилась судьба артиллерийского орудия, и что стало с мемориалом воинской славы в Унгенах, рассказали в Министерстве обороны.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Корреспондент Sputnik получил ответ от Министерства обороны Молдовы, который прояснил ситуацию с исчезновением артиллерийского орудия времен Великой Отечественной войны с мемориала воинской славы в Унгенах.

Мемориал Великой Отечественной войны в Леушенах
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ранее Sputnik сообщал, что мемориальный комплекс в Унгенах, посвященный героям Великой Отечественной войны, "не досчитался" стоявшего там долгое время артиллерийского орудия, бывшего прежде на вооружении Красной армии.

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"По всей Молдове проводится проект "Мемориалы и памятники Молдовы". Он посвящен инвентаризации и паспортизации военно-исторических объектов памяти о Великой Отечественной войне. С целью задокументировать такие объекты в Унгенах поисковики отряда "Август" приехали в этот город", — рассказал тогда председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Но к своему удивлению общественные активисты не обнаружили на мемориале противотанковую пушку ЗИС 3 (№ 332093), являвшуюся одним из элементов комплекса.

"По информации секретаря мэрии Унген, это орудие было демонтировано еще несколько месяцев назад", — подчеркнул Петрович.

Sputnik направил в Министерство обороны запрос с целью выяснить местонахождение орудия и причины его демонтажа, и вот ответ пресс-службы этого ведомства:

В городе Яргара Леовского района завершаются работы по капитальной реконструкции и благоустройству воинского памятника-захоронения, где погребены герои Ясско-Кишиневской операции
© Photo : Николай Гуцул
В Яргаре Леовского района полным ходом реконструируют мемориал ВОВ

"В 2006 году противотанковая пушка 76-го калибра ЗИС 3 (музейный экспонат) серии 332093 1943 года выпуска была временно передана из артиллерийского дивизиона муниципальному предприятию "Управление обеспечения и создания зеленых насаждений" города Унгены. В начале текущего года в рамках заседания муниципального совета Унген было предложено демонтировать пушку с мемориала в честь советских солдат, павших в период Второй мировой войны (расположенного в городе Унгены), и "заменить его" (закавычено нами, в оригинале — "înlocuirea acestuia" — ред.) на мемориал в честь героев, павших за независимость Республики Молдова. На том же заседании было предложено вернуть орудие артиллерийскому дивизиону. На основе решение муниципального совета Унген под номером 1/20 от 16.02.2018 и акта о передаче-приеме от 12.03.2018 противотанковая пушка 76-го калибра ЗИС 3 (музейный экспонат) серии 332093 1943 года выпуска была возвращена артиллерийскому дивизиону".

Тема:
Наследники великой Победы (280)

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Теги:
пушка, армия, мемориал, Великая Отечественная война, Красная армия, Министерство обороны Молдовы, Алексей Петрович, Унгены
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