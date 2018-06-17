На стройке в Кишиневе разбился молодой рабочий

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Родители погибшего на стройке в Кишиневе молодого человека не могут получить объяснения от администрации, они полагают, что на объекте не соблюдали меры безопасности.

Ранее стало известно, что 22-летний рабочий погиб,упав с десятого этажа строящегося в Кишиневе здания. Молодой человек, житель села Бахмут, работал на объекте около двух месяцев. Без кормильца остались жена и полуторагодовалый малыш.

"Начальник не хочет с нами разговаривать. Прячется. Значит, не все было в порядке с техникой безопасности", — сказал в интервью Publika TV отец погибшего.

Расследованием трагедии займется Госинспекция по труду и полиция. Заведено уголовное дело.