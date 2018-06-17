В Калараше пьяный сельчанин взорвал гранату из-за ссоры с возлюбленной

Пьяная ссора в селе Рэчула привела к агрессивным действиям 48-летнего "Ромео", мужчина арестован, ему грозит семь лет лишения свободы.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. "Милые бранятся — только тешатся", вряд ли эту поговорку вспомнил житель села Рэчула, Каларашского района, повздоривший со своей возлюбленной. Мужчина в порыве гнева достал гранату и начал угрожать женщине. За нее заступился родственник агрессора. "Ромео" не понравился такой поворот ситуации, и он привел гранату в действие. Позже, когда мужчина протрезвел, он признал свою глупость, но было поздно. Ему грозит 7 лет лишения свободы.

Инцидент с гранатой, к огромному счастью для всех, кто оказался в центре страшного события, завершился без последствий. Жертв и пострадавших нет.