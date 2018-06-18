В службе "112" отказали в помощи беременной

В Кишиневе беременная обратилась за помощью в службу "112", но там ей посоветовали вызвать такси.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Случай, продемонстрировавший полную безответственность новой единой службы экстренной помощи "112", произошел в Кишиневе, сообщает sputnik.md.

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Один из операторов этой оплачиваемой из госбюджета службы принял звонок от женщины, которая сообщила, что она беременна, у нее отошли воды, и попросила прислать ей скорую.

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"Здравствуйте! Я на 38-й неделе беременности. У меня отошли воды, но схваток нет. Что нужно делать? Вызывать скорую?", — обратилась будущая мама к оператору службы "112", которая, кстати, передает информацию от абонентов в том числе и скорой помощи.

"В этом случае вам лучше вызвать такси и поехать к врачу, который вас наблюдает", — ответили на том конце провода.

В конце концов женщина сама доехала до больницы, где родила ребенка.

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в понедельник потребовал объяснений по этому случаю от ответственных лиц.

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"Недопустимо подобное поведение со стороны операторов службы "112". Прошу принять необходимые меры, чтобы у нас не повторялась подобная ситуация — когда на номер "112" звонят люди, и им отказывают в помощи", — сказал чиновник.

Позже стало известно, что по данному случаю начато расследование, а оператора временно отстранили от работы.