Жестокое избиение жителя Кишинева на проезжей части попало на видео

Инцидент зафиксировал видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Драка произошла в Кишиневе прямо на проезжей части.

Инцидент случился на улице Каля Ешилор, о чем свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

Двое мужчин накинулись на третьего, повалили его на дорогу и принялись избивать. Еще один пытался оттащить нападающих от их жертвы.

В конце записи, сделанной на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля, видно, как избитому помогают подняться и уйти с проезжей части.

Как сообщили в управлении полиции Кишинева, Инспекторат полиции Буюкан провел расследование инцидента. В результате установлены личности обоих нападавших. В настоящее время правоохранители пытаются установить их местонахождение. Как только их найдут, сразу проведут допрос.