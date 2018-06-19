Тридцать километров дорог пострадало в Комрате из-за ливня

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В Комрате прошли сильные ливни. В результате в городе серьезно повреждено дорожное покрытие.

Всего в столице Гагаузии повреждено 30 километров дорог, а ущерб составляет около 500 тысяч леев, об этом заявили журналистам примар города Сергей Анастасов и его первый заместитель Георгий Сары.

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Больше всего пострадало дорожное покрытие на улицах, расположенных недалеко от больницы, а также дороги, ведущие к главной улице Ленина.

Помимо этого, повреждены бордюры и строящиеся тротуары.

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Вода смыла несколько тон щебня на улицу Ленина. В связи с этим автомобилисты испытывают трудности с передвижением. Для расчистки улиц экстренно задействовали аварийные службы, которые работали всю ночь.