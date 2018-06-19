Машина скорой помощи попала в ДТП в Бендерах

В Бендерах произошла авария с участием машины скорой помощи.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Спецавтомобиль скорой помощи, который спешил к больному, попал в аварию на улице Ечина в Бендерах, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением и врезался в железобетонную опору линии электропередач.

В момент удара в машине находились водитель, врач и фельдшер. Медицинских работников сразу госпитализировали с серьезными ушибами и сотрясением мозга. Водитель же остался заблокированным в кабине автомобиля — из-за сильного удара смяло переднюю часть кузова.

Спасатели сумели вызволить мужчину лишь спустя полчаса, для этого им пришлось разрезать автомобиль на части. Водителя госпитализировали с переломом голени.

Следствию предстоит выяснить, что стало причиной аварии — скользкая дорога, превышение скорости или техническая неисправность автомобиля.