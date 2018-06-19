В Кишиневе раскрыто дело о взятке с участием судей и тюремщика

Чтобы суд решил выпустить заключенного из тюрьмы раньше срока, подкупили адвоката и сотрудника пенитенциара.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В Молдове задержали адвоката и сотрудника пенитенциара №13 в Кишиневе — у следователей Национального антикоррупционного центра (НАЦ) появились неопровержимые доказательства причастности обоих ко взяточничеству.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Крупная "шишка" из полиции пойман на взятке

По данным пресс-службы НАЦ, задержанные получили шесть тысяч евро, пообещав решить проблемы одного из заключенных. Подозреваемые должны были за эту сумму повлиять на магистратов столичного суда сектора Центр, чтобы те постановили отпустить сидельца из тюрьмы досрочно.

Тысячи евро: бизнесмена обещали отпустить за крупную взятку >>>

Деньги предполагаемые вымогатели получили в два транша. В понедельник вечером им передали оставшуюся часть — после того, как суд принял благоприятное для "клиента" решение.

Задержанным грозит до семи лет тюрьмы. Пока же их поместили на 72 часа в следственный изолятор НАЦ.