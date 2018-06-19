В Каушанском районе подсчитывают убытки от стихии

В одном из сел Каушанского района пострадало практически все.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. От ливней с градом, обрушившихся на страну в минувшие выходные, пострадали многие населенные пункты Молдовы, но в одном из них ситуация особо плачевная.

© Sputnik / Игорь Подгорный Ливни с градом сделали свое "черное" дело на севере Молдовы

По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, 70-ти садам, трем сельхознаделам и 13-ти погребам села Украинка Каушанского района нанесен ущерб.

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Там же стихия разрушила четыре моста и повредила 220 гектаров сельхозкультур — 30 гектаров, засеянных горохом, 70 — подсолнечником, 20 — рожью, 20 — рисом, 80 — кукурузой и 0,5 — виноградниками.

Вода затопила пять подвалов и два домашних хозяйства.