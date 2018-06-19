Запылало поле конопляное под Кишиневом

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В пригороде Кишинева, коммуне Бубуечь, полиция обнаружила посадку конопли на частном сельхозучастке.
По данным столичного управления полиции, было найдено и сожжено три тысячи наркотикосодержащих растений.
Минсельхоз Молдовы предлагает "реабилитировать" коноплю >>>
Владельцем "делянки" оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за различные преступления.
На время следствия он находится на свободе и, возможно, там и останется, заплатив до 20 тысяч леев штрафа или поработав бесплатно до 100 часов.