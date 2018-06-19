Запылало поле конопляное под Кишиневом

Близ Кишинева полицейские нашли то, что выращивать просто так в нашей стране нельзя.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В пригороде Кишинева, коммуне Бубуечь, полиция обнаружила посадку конопли на частном сельхозучастке.

По данным столичного управления полиции, было найдено и сожжено три тысячи наркотикосодержащих растений.

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Владельцем "делянки" оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за различные преступления.

На время следствия он находится на свободе и, возможно, там и останется, заплатив до 20 тысяч леев штрафа или поработав бесплатно до 100 часов.