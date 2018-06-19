В Молдове поезд столкнулся с микроавтобусом - погиб человек

Мужчина скончался от полученных травм уже в больнице, другой пострадавший в аварии находится в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Мужчина 58 лет, погиб утром во вторник в результате аварии, произошедшей на железнодорожных путях близ села Купорань Леовского района.

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Трагедия произошло около восьми утра. Мужчина находился на пассажирском сидении микроавтобуса, направлявшегося по трассе R-46 из Кантемира в Тигеч Леовского района. В момент пересечения железнодорожных путей водитель проигнорировал сигнал светофора и звуковой сигнал приближавшегося поезда. В результате поезд сбил автомобиль, выехавший на пути.

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Водитель, 58-летний житель села Колибаш Кагульского района и пассажир из села Котихана Кагульского района получили тяжелые травмы.

На место прибыли скорая и полицейские. Пострадавших госпитализировали в Кантемирскую районную больницу, где пассажир скончался от полученных травм. Состояние водителя оценивается как тяжелое.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.