Молдова потеряла 4 млн леев из-за незаконного вывоза драгметаллов за рубеж

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Около трех тонн цветных металлов нашли в ходе обыска двух грузовиков представители правоохранительных органов.

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По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, все началось с того, что на трассе Кишинев-Хынчешты остановили два грузовика, груженных ломом цветных металлов. За рулем транспортных средств были гражданин Молдовы и гражданин Украины. Ранее Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам установила, что этот контрабандный груз должен был прибыть на Украину.

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На след ОПГ следствие вышло полгода назад. Оказалось, что в деятельность группировки вовлечены двое граждан Молдовы, двое граждан Украины и сотрудник Пограничной полиции МВД РМ. Все они задержаны.

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Было проведено 11 обысков в автомобилях и домах многих подозреваемых. Также правоохранители получили доступ и к банковским депозитам предполагаемых преступников. Следователи нашли 10 тысяч евро, 700 тысяч леев, 115 тысяч гривен, 44 тысячи долларов, около 400 литров контрабандой ввезенных из Украины химических удобрений для сельхозкультур приблизительной стоимостью в 80 тысяч леев, а также черную бухгалтерию.

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Прокуроры установили, что за последние полгода подозреваемые вывезли из Молдовы на Украину около 50 тонн драгметаллов в виде лома на сумму более четырех миллионов леев.

Если суд признает вину задержанных, им грозит до 10 лет тюрьмы.