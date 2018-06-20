Фотофакт: в Кишиневе пожарные спасли котенка

Чтобы вызволить из случайного плена маленького котенка, местным жителям пришлось вызвать спасателей.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В Кишиневе в среду спасатели вытащили котенка, упавшего в трубу на глубину 2,5 метра.

© Sputnik / Кирилл Брага В западне кишиневских дворов: проедут ли пожарные машины к месту ЧП

По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, спасателей, ответственных за сектор Центр, вызвали к дому №102 на улицу Яловенской.

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"Объект" их работы вот уже два дня находился в трубе, подпиравшей забор, и, видимо, голосил вовсю. За 15 минут животное извлекли на свет божий.

Котенок не пострадал — тут же он принялся играть и вскоре скрылся из виду.

За последние 24 часа пожарные и спасатели Молдовы участвовали в ликвидации последствий 33-х ЧП по всей стране.