Фотофакт: в Кишиневе пожарные спасли котенка

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В Кишиневе в среду спасатели вытащили котенка, упавшего в трубу на глубину 2,5 метра.
По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, спасателей, ответственных за сектор Центр, вызвали к дому №102 на улицу Яловенской.
Видеофакт: пожарные готовят жителей Кишинева к вероятным ЧП >>>
"Объект" их работы вот уже два дня находился в трубе, подпиравшей забор, и, видимо, голосил вовсю. За 15 минут животное извлекли на свет божий.
Котенок не пострадал — тут же он принялся играть и вскоре скрылся из виду.
За последние 24 часа пожарные и спасатели Молдовы участвовали в ликвидации последствий 33-х ЧП по всей стране.