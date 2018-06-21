Полицейский застрелил парня, который хотел ночью поплавать в бассейне

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Трагический инцидент произошел этой ночью в Хынчештах. Примерно в час ночи три молодых человека незаконно проникли на территорию развлекательного комплекса.
Владелец сразу же вызвал полицию. Что там произошло, до конца не ясно, однако заместитель генерального прокурора Игорь Попа и глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь провели брифинг для журналистов.
Они рассказали о том, что сотрудники правоохранительных органов сделали несколько выстрелов в воздух, а также в сторону молодых людей.
По предварительной версии, те проникли в развлекательный центр, чтобы поплавать. Однако один из них был ранен и скончался по пути в больницу. По заключению врачей, он умер в результате огнестрельных ранений. В данный момент заместитель главы криминальной полиции Хынчешт, который произвел роковой выстрел, и владелец центра задержаны.
По словам Александру Пынзарь, полицейские, участвовавшие в операции, были трезвые.
Пынзарь выразил соболезнования семье погибшего молодого человека.
"Полицейский, который совершил выстрел, прошел проверку на содержание алкоголя в крови. Выяснилось, что он был трезв во время проведения спецоперации. Мы будем расследовать дело, чтобы определить, были ли его действия законными, а также, превысил ли полицейский свои служебные обязанности", — отметил Пынзарь.
Заместитель генерального прокурора Игорь Попа также на брифинге раскрыл детали произошедшего.
"В ночь трагедии владелец и начальник криминальной полиции Хынчешт организовали засаду. Полицейский выстрелил несколько раз в воздух и в сторону бассейна, откуда шел молодой человек. Тот скончался в Хынчештской районной больнице из-за ран, полученных в результате огнестрельного ранения, — сказал Игорь Попа.
В целях беспристрастности расследования данное дело было передано из прокуратуры Хынчешт в прокуратуру Кишинева.