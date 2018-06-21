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Пистолет. Архивное фото

Полицейский застрелил парня, который хотел ночью поплавать в бассейне

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Три молодых человека проникли ночью на территорию развлекательного центра в Хынчештах, владелец которого вызвал полицию, в итоге - один из парней был ранен и по дороге в больницу скончался.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Трагический инцидент произошел этой ночью в Хынчештах. Примерно в час ночи три молодых человека незаконно проникли на территорию развлекательного комплекса.

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Владелец сразу же вызвал полицию. Что там произошло, до конца не ясно, однако  заместитель генерального прокурора Игорь Попа и глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь провели брифинг для журналистов.

Они  рассказали о том, что сотрудники правоохранительных органов сделали несколько выстрелов в воздух, а также в сторону молодых людей.

По предварительной версии, те проникли в развлекательный центр, чтобы поплавать. Однако один из них был ранен и скончался по пути в больницу. По заключению врачей, он умер в результате огнестрельных ранений. В данный момент заместитель главы криминальной полиции Хынчешт, который произвел роковой выстрел, и владелец центра задержаны.

По словам Александру Пынзарь, полицейские, участвовавшие в операции, были трезвые.

Пынзарь выразил соболезнования семье погибшего молодого человека.

"Полицейский, который совершил выстрел, прошел проверку на содержание алкоголя в крови. Выяснилось, что он был трезв во время проведения спецоперации. Мы будем расследовать дело, чтобы определить, были ли его действия законными, а также, превысил ли полицейский свои служебные обязанности", — отметил Пынзарь.

Заместитель генерального прокурора Игорь Попа также на брифинге раскрыл детали произошедшего.

"В ночь трагедии владелец и начальник криминальной полиции Хынчешт организовали засаду. Полицейский выстрелил несколько раз в воздух и в сторону бассейна, откуда шел молодой человек. Тот скончался в Хынчештской районной больнице из-за ран, полученных в результате огнестрельного ранения, — сказал Игорь Попа.

В целях беспристрастности расследования данное дело было передано из прокуратуры Хынчешт в прокуратуру Кишинева.

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Теги:
застрелил парня, полицейский, убийство, Александр Пынзарь, Игорь Попа, Хынчешты, Преступление, закон и правосудие
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