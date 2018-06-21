На Днестре утонули три девочки

Несчастный случай произошел в одном из сел Григориопольского района Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 21 июн – Sputnik, Ирина Ляхова. На Днестре в селе Буторы Григориопольского района утонули три девочки. Водолазы аварийно-спасательного подразделения Приднестровья в поисках тел обследовали береговую зону протяженностью 3 км, сообщили в пресс-службе МВД.

"Подружки 11, 12 и 15 лет с разрешения родителей направились на организованный сбор черешни. Когда вечером дети не вернулись, родственники забили тревогу", — отмечают в пресс-службе.

На поиски пропавших пустились сотрудники районного отдела внутренних дел и аварийно-спасательного подразделения. На берегу реки была найдена детская одежда и три пары резиновых тапочек.

Позже все три тела утонувших детей были обнаружены в воде рядом с селом Индия.