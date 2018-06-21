Кем был молодой человек, которого застрелил полицейский в Хынчештах

Sputnik выяснил детали произошедшего: как звали молодого человека, убитого замглавы криминальной полиции Хынчешт, который с друзьями проник ночью в развлекательный центр, чтобы поплавать в бассейне.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Стало известно имя молодого человека, которого в Хынчештах застрелил полицейский. Ему было 20 лет и звали его Дан Осипчук, он был студентом одного из кишиневских университетов.

По словам полиции, у молодого человека никогда не было проблем с законом. А в окружении Дана говорят, что он был спокойным парнем и никогда не провоцировал конфликты.

Трагический инцидент произошел этой ночью в Хынчештах.

© Sputnik / Rodion Proca В Хынчештах полицейский застрелил парня, который хотел ночью поплавать в бассейне

Примерно в час ночи три молодых человека незаконно проникли на территорию развлекательного комплекса.

По предварительной версии, они хотели поплавать. Владелец и заместитель начальника криминальной полиции Хынчешт организовали засаду. Полицейский выстрелил несколько раз в воздух и в сторону бассейна, откуда шел молодой человек. Тот скончался в Хынчештской районной больнице из-за ран, полученных в результате огнестрельного ранения.

Полицейские, участвовавшие в операции, были трезвые>>>

В целях беспристрастности расследования данное дело было передано из прокуратуры Хынчешт в прокуратуру Кишинева.