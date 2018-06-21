В Бельцах патрульный "заработал" взятку от пьяного водителя

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В Бельцах сотрудник Национального инспектората по патрулированию получил от водителя 1500 евро в качестве взятки, обещая не дать дорогу протоколу о результатах проверки на содержание алкоголя в крови.

© East News / Photoalto Взятка, или оплата за труд: на чем зарабатывают адвокаты в Молдове

По данным Национального антикоррупционного центра, опубликованным в четверг, случай этот имел место в сентябре 2017 года. Часть денег, полученных в качестве подкупа, патрульный, по его словам, намеревался передать прокурорам, которые должны были вести дело.

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Теперь же предполагаемого мздоимца задержали на 72 часа. Деньги, "уплаченные" ему, нашли в доме задержанного.

Если суд признает вину патрульного, ему грозит до 200 тысяч леев штрафа или до семи лет тюрьмы.

Проблемы с автолюбителями, позволяющими себе выпить перед тем, как сесть за руль, а также допускающими другие нарушения, — в северной столице Молдовы не заканчиваются. В частности, в феврале 2018 года в Бельцах автомобиль сбил пешехода на "зебре", в результате чего пострадавший был вынужден долго лечиться от травм. А автолюбителя, совершившего противоправное действие, как сообщил для Sputnik отец пострадавшего, Иван Мунтяну, до сих пор не наказали >>>