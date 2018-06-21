В Кишиневе наркоманы поработают на благо общества

Оба мужчины вели себя неадекватно, что и привлекло внимания патрульного экипажа.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В Кишиневе задержаны двое местных жителей по подозрению в хранении и употреблении наркотиков.

Задержанным 35 и 36 лет. Их заметил на улице, в столичном секторе Буюканы, патрульный экипаж — поведение этих людей вызвало подозрение своей, с первого взгляда, неадекватностью. У мужчин нашли пакет с веществом растительного происхождения, которое отправили на экспертизу.

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Задержанным, если суд докажет их вину, грозит до 20 тысяч леев штрафа или до 100 часов принудительных работ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кишиневского управления полиции.