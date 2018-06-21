Убийство в Хынчештах - что сказал глава МВД

В ночь на четверг в Хынчештах полицейский застрелил молодого человека, решившего поплавать в частном бассейне.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Александр Жиздан в четверг высказался о трагедии в Хынчештах, где полицейский застрелил молодого человека.

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В ночь на четверг произошло убийство юноши в Хынчештах. Примерно в час ночи три молодых человека незаконно проникли на территорию местного развлекательного комплекса. По предварительной версии следствия, они хотели поплавать. Выстрелы произвел заместитель начальника криминальной полиции Хынчешт. По заявлению полицейских, он выстрелил несколько раз в воздух и в сторону бассейна, где находился молодой человек. Тот скончался в Хынчештской районной больнице из-за ран, полученных в результате огнестрельного ранения. Расследование ведет прокуратура Кишинева. Убитому было 20 лет, молодой человек по имени Дан Осипчук учился в одном из университетов Кишинева.

"Если полицейский в Хынчештах совершил ошибку, если он применил оружие незаконно, он должен ответить за свой поступок. А его коллеги должны пересмотреть свою деятельность, роли и задачи", — отметил Жиздан.

По его словам, "нельзя использовать служебное положение в личных целях, так как присяга свидетельствует об обратном"