Жуткое ДТП в Кишиневе: две машины - "всмятку"

Детали происшествия в Кишиневе, на улице Михай Витязул, уточняются.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В Кишиневе, на улице Михай Витязул, произошло столкновение автомобилей марок "Хонда" и "Рено".

Столкновение произошло близ отдела Офиса гражданского состояния и фабрики "Букурия".

Как сообщила для Sputnik пресс-секретарь Кишиневского инспектората полиции Наталия Стати, за рулем "Хонды" была женщина.

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На месте происшествия работает полиция, прибыли экипаж "скорой" и спасатели.

На данный момент пока неизвестно, сколько точно человек пострадало в ДТП.