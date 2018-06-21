ДТП в Кишиневе: врачи сообщили о пострадавших

Два легковых автомобиля столкнулись на столичной улице Михая Витязула.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Двое человек пострадали в результате аварии в Кишиневе на улице Михая Витязула.

По данным пресс-службы Института скорой помощи, пострадавших госпитализировали, один из них находится в очень тяжелом состоянии.

Авария в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Авария в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Авария в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Авария в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 4 © Sputnik / Miroslav Rotari Авария в Кишиневе

Ранее в Кишиневском инспекторате полиции отметили, что за рулем одного из столкнувшихся автомобилей находилась женщина >>>