Скончалась женщина, накануне пострадавшая в аварии в Кишиневе

Женщина, пострадавшая в четверг в столице в страшной аварии, скончалась от полученных травм в больнице.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Женщина, попавшая в четверг в аварию в Кишиневе, скончалась, сообщила в пятницу корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Института скорой помощи Кристина Горя.

По ее словам, второй пострадавший, которого накануне также госпитализировали после аварии, выписан из больницы.

Авария в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Авария в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Авария в Кишиневе дтп accident rutier © Sputnik / Miroslav Rotari

Авария в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Авария в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Авария в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Авария в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Авария в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Авария в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 9 © Sputnik / Miroslav Rotari Авария в Кишиневе

ДТП произошло в четверг днем на улице Михая Витязула, у офиса гражданского состояния. Два легковых автомобиля столкнулись, оба водителя, мужчина и женщина, получили травмы. Состояние женщины-автомобилиста оценивалось как очень тяжелое.

По данным полиции, озвученным в четверг вечером, именно второй водитель, мужчина, виноват в произошедшем. Он выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение.

По непроверенным пока данным, у погибшей осталось двое несовершеннолетних детей.