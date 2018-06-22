Задержан юрист-взяточник, обобравший клиента до нитки

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Пять тысяч евро получил, согласно данным Национального антикоррупционного центра, адвокат-вымогатель.

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Как обычно, юрист требовал деньги в обмен на обещание "пройти по инстанциям" и поспособствовать благоприятному исходу уголовного дела по факту хулиганства. Обвиняемый уже был осужден на восемь с половиной лет по решению Апелляционной палаты, а адвокат все просил и просил денег, суля благоприятный исход в Высшей судебной палате.

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Адвоката задержали на 72 часа. Если суд признает его вину, юристу грозит до семи лет тюрьмы или до 300 тысяч леев штрафа.