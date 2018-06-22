В Кишиневе митингующие опозорились перед музыкантами из Африки

Участники митинга у стен здания мэрии в Кишиневе накинулись на музыкантов из Африки, решивших поиграть у Главпочтамта.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Лица, проводившие в четверг в Кишиневе протест у здания мэрии, помешали иностранным музыкантам играть на улице.

Иностранцы, в которых несложно узнать участников музыкальной группы "Тамала" из государства Мали, что в Западной Африке, расположились у Главпочтамта, чтобы поиграть свои композиции, как это часто делают здесь другие исполнители.

Но разгоряченные протестами митингующие толпой налетели на иностранцев, начали кричать и даже пинать ногами. Поняв, что с "революцией" в Молдове все серьезно, участники коллектива решили поменять, как говорится, место дислокации.

Напомним, что в четверг в центре Кишинева прошла акция протеста сторонников Андрея Нэстасе. Участники митинга выразили несогласие решением суда первой и второй инстанции о непризнании результатов голосования по причине агитации в день выборов >>>

Группа "Тамала" планирует принять участие в популярном фестивале "Арт-Лабиринт", который пройдет в 2018 году с 23 июня по 1 июля близ села Фетешты Единейцкого района >>>