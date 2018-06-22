Гражданку Молдовы приговорили к тюрьме за обман иностранного инвестора

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Жительница Штефан-Водэ приговорена к восьми годам и трем месяцам тюрьмы за обман инвестора из Саудовской Аравии. Местные СМИ сообщают, что речь идет о лишении экономического агента 800 тысяч долларов.

Подсудимая настаивала на своей невиновности, утверждая, что преступление совершил ее сын, который находится в розыске, как и его отец.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Инвестиции в дороги Молдовы: деньги в трубу или в качество

Жена инвестора рассказала журналистам, что они познакомились с молдавской семьей через их сына, которому оказали помощь в момент его нахождения в Дубае.

Арабский бизнесмен был намерен инвестировать в сельскохозяйственный бизнес в Молдове, зная, что здесь плодородная почва, а также потому, что в этой местности когда-то служил его отец.

"Я пришла с деньгами, а наши партнеры должны были зарегистрировать бизнес, купить технику и поля. Мне показали документы на румынском языке, которого я не знаю. Позже мы с супругом выяснили, что они все записали на имя своего сына", — рассказала жена инвестора.

Бизнесмен отметил, что ущерб составляет не менее одного миллиона долларов. Но тем не менее, он доволен решением суда.