Видеофакт: коллапс в Кишиневе начался раньше времени

Хоть синоптики предупреждали об ужасе, который ждет Молдовы в пятницу вечером, в Кишиневе уже днем началось что-то невиданное.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. В центре Кишиневе автомобили ездят прямо по тротуару.

© Sputnik / Евгений Панасенко В Кишиневе тротуар стал врагом человека

Видеозапись, опубликованная в интернете, демонстрирует внештатную ситуацию на улице Еминеску перед перекрестком с проспектом Штефана чел Маре.

Очевидцы сообщают, что это происходит из-за ДТП, в результате которого другие автомобили лишились возможности ездить по проезжей части этой улицы.

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Также, по словам автора поста, перекресток улиц Влайку Пыркэлаб и Букурешть вовсе заблокирован.

Отметим, что в Правилах дорожного движения, принятых в Молдове, в пункте 12 сказано, что "водитель транспортного средства, причастный к дорожно-транспортному происшествию, обязан (…) освободить проезжую часть, если в результате дорожно-транспортного происшествия нет погибших и/или раненых, а движение других транспортных средств затруднено или невозможно, переместив данное транспортное средство на обочину или как можно ближе к бордюру тротуара".