Полиция отреагировала на попытку нападения на музыкантов в центре Кишинева

Сотрудники столичных органов правопорядка ищут лиц, причастных к акту хулиганства в отношении участников группы "Тамала" из Мали.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы в пятницу сделал заявления об инциденте, произошедшем в четверг в Кишиневе у здания Главпочтамта.

Ранее Sputnik писал о том, что митингующие в поддержку Андрея Нэстасе напали и чуть не избили гостей из Мали — музыкантов из группы "Тамала", которые решили поиграть в центре молдавской столицы.

Кстати, на этой записи можно увидеть, как к музыкантам подходит мужчина, вырывает сумку из рук одного из африканцев и, несмотря на возражения последнего, удаляется. Предположительно это была сумка для сбора добровольных пожертвований.

"Полицейские установили личности жертв противоправных действий. Это граждане Мали, представляющие творческую общественную ассоциацию "Арт-Лабиринт". Сегодня они должны прийти в Инспекторат полиции сектора Центр, чтобы их заслушали по этому случаю", — говорится в заявлении на официальной странице Генинспектората полиции в соцсетях.

Там же отмечено, что личности хулиганов устанавливаются для привлечения к ответственности в соответствии с законом.