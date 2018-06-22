Последствия непогоды в Молдове: первые данные спасателей

Генеральный инспекторат по ЧС сообщил о заблокированных в авто людях, подтоплении домашних хозяйств – на Молдову обрушилась непогода.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Четыре человека, в том числе трое детей оказались заблокированы в Кишиневе в автомобиле в результате непогоды, обрушившейся на Молдову в пятницу вечером. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Видеофакт: коллапс в Кишиневе начался раньше времени

Инцидент произошел на улице Яловенской. Спасатели помогли выбраться всем находившимся в авто и доставили их в безопасное место.

В Молдове с пятницы до утра субботы действует "желтый код" метоопасности в связи с грозовыми дождями и шквалистым ветром. Объем осадков, согласно предупреждению Госгидрометеослужбы, местами может достигнуть 20-25 литров на квадратный метр. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

По данным Генинспектората по ЧС, помощь спасателей уже потребовалась и в Комрате. Там оказались подтоплены три частных хозяйства.

В настоящее время, по представленной информации, в Кишиневе на улицах Мунчешсткой, Албишоара, Скулень и Балканском шоссе скопилось много воды.

"В результате ливней жертв не зарегистрировано", — сообщили в Генинспекторате по ЧС.

Сейчас готовы к выездам 125 единиц спецтехники и 356 спасателей и пожарных.

В ведомстве отметили, что гражданам следует звонить на единый номер 112 в случае чрезвычайной ситуации.