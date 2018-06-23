Свершилось: в Молдове отловили клиентов "Красного дракона"

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Товары широкого потребления общей стоимостью около полумиллиона леев пытались незаконно ввести в Молдову.

© Sputnik / Павел Паламарчук Крупную контрабанду вез через украинскую границу гражданин Молдовы

По данным пресс-службы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, груз остановили на таможенном пункте "Скулень" при ввозе из Румынии. Оказалось, вещи закупали в Бухаресте, на местном популярном рынке "Красный дракон", чтобы затем продать в Кишишеве.

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Всем причастным к этому правонарушению грозит до 10 лет тюрьмы. Ведется следствие.