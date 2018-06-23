Итоги ночного ливня в Молдове: затопленные дворы и отсутствие электричества

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. После ливня в пятницу в Молдове оказалось затоплено 21 частное хозяйство, об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.
Спасатели отправились на восемь вызовов в Кишиневе. Пострадали частные хозяйства на улице Гиочеилор, Ион Крянгэ, Николае Костин, Корнулуй, а также некоторые, расположенные в Дурлештах и Крикова.
Также помощь оказали жителям 11 хозяйств в АТО Гагаузии, где затопило дворы и подвалы.
По данным ведомства, без электроэнергии остались 15 населенных пунктов из 7 районов страны. Линии электропередач пострадали в Кишиневе, а также в Яловенах, Криулянах, Страшенах, Новых Аненах, Хынчештах, Кантемире, Чимишлии и в Гагаузии. Для восстановления подачи электричества уже привлечены бригады специалистов.
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Жертв не зарегистрировано, также не было заблокированных дорог, к счастью, не пострадали дамбы и плотины.
Все дороги и трассы к населенным пунктам доступны.
Ранее сообщалось, что во время ливня в пятницу вечером по Кишиневу несколько людей оказались заблокированными в авто. На улице Яловенской запертыми оказались четыре человека, в том числе и трое детей.
Согласно данным ведомства, в столице больше всего воды собралось на улицах Мунчешть, Албишоара, Скулень и Балкань.