Последствия бури: дороги превратились в реки, а водители растеряли номера

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Ливень, который обрушился в пятницу вечером на Молдову, доставил немало хлопот жителям страны и спасателям. К счастью, обошлось без жертв. При этом в соцсетях жители Кишинева активно делятся фотографиями последствий дождя.

На некоторых снимках видно, что вода серьезно размыла дорожное покрытие. Пользователи сети негодуют и жалуются на систему ливневой канализации, которая находится практически в нерабочем состоянии.

"В городе ужас, что творится, дороги в реки и озера превратились. Ливневая канализация не функционирует вовсе. Дороги — минное поле: угадай, где яма. Общественный транспорт стоял там, где не было возможности проехать. Машины разворачивались, чтобы не получить гидроудар, троллейбусам деваться некуда — стояли", — отметил один из пользователей.

Жители также заметили, что во время коллапса в городе, на проблемных участках дорог не было замечено экипажей полиции.

Многие автолюбители в результате ливня, который затопил Кишинев и транспортные средства, потеряли свои номерные знаки. Сейчас соцсети буквально "завалены" объявлениями о поиске номеров или их хозяев.