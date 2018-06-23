В Италии в горах погиб молдавский фотограф Валерий Корчмарь

Один из лучших фотографов пропал еще 20 июня, однако о гибели его стало известно лишь сегодня.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. В субботу стало известно о гибели молдавского фотографа Валерия Корчмаря.

Сообщается, что он пропал без вести в Италии еще в среду, 20 июня.

Тело нашли в горах. По предварительным данным, он сорвался в пропасть. Накануне в социальных сетях он писал о том, что планирует посетить горы в Италии. Намечалось несколько восхождений. Видимо, одно из них стало последним…

Валерий Корчмарь посвятил фотографии всю свою жизнь, последние годы он был фотографом президента Республики Молдова Игоря Додона.

Коллектив Sputnik выражает искренние соболезнования семье погибшего коллеги.

Пусть земля будет пухом…