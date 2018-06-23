Подозреваемые в убийстве юноши в Хынчештах получили 30 суток ареста

Двадцатилетнего Дана Осипчука из Хынчешт застрелил полицейский в тот момент, когда молодой человек ночью находился на частном бассейне с друзьями.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Заместитель начальника Хынчештской полиции, обвиненный в убийстве молодого человека, и владелец бассейна получили сегодня 30 суток ареста, сообщает sputnik.md.

Заседание суда прошло в субботу при закрытых дверях. Судья Светлана Тизу удовлетворила запрос прокуроров, и после этого подсудимых поместили под арест.

По данным адвокатов, полицейский и экономический агент не признают свою вину.

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Прокурор заявил, что открыто уголовное дело по факту умышленного убийства.

Двадцатилетний Дан Осипчук из Хынчешт был застрелен полицейским. В момент убийства он находился на частном бассейне c друзьями.