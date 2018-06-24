Массовое отравление в Тараклии: 25 детей из лагеря попали в больницу

Практически все дети жаловались на головную боль и слабость: причем первые несколько ребят почувствовали себя плохо сразу после обеденного сна, в течении полутора часа уже 14 детей с высокой температурой попали в больницу, а спустя еще пару часов количество детей достигло 18 человек. Всего к воскресенью в больнице были уже 25 детей.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Лагерь "Чайка" в Тараклийском районе принял первую смену всего три дня назад, однако уже в субботу в детском учреждении случилось ЧП — 25 детей были госпитализированы в районную больницу. Одни — с высокой температурой. У других была зафиксирована диарея и рвота. Практически все дети жаловались на головную боль и слабость.

"Мой старший сын оказался одним из этих детей. Температура до сих пор так и не спала, у него слабость… Я молю Бога, чтобы всё прошло, и все детки поправились", — написала в социальных сетях Мариана Маркова.

Что стало причиной госпитализации, пока не ясно. У всех, кто был госпитализирован, врачи сделали забор различных анализов, их результаты станут известны в течение нескольких дней.

"Действительно, пока не понятно причина! Врач-инфекционист чётко и ясно сказала, что по состоянию детей это отравление различной степени", — отметила Мариана Маркова.

Также прозвучала версия, что это аденовирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, однако еще должно последовать заключение врачей.

"В лагере весь вчерашний день работали специалисты Управления по безопасности пищевых продуктов, они делали заборы воды и продуктов питания", — рассказал примар города Тараклия Сергей Филипов, которого цитирует районное издание "Свет".

Сам же мэр в социальных сетях написал, что под наблюдением находятся 25 человек.

"Под наблюдением находятся 25 детей. Незначительная температура сохраняется у семерых. Общее состояние у всех наблюдаемых уже хорошее. В течение дня большинство из них выпишут из отделения. Симптомов пищевого отравления нет. Врачи считают, что резкий перепад температуры и влажности воздуха вызвал вспышку энтеровирусной воздушно-капельной инфекции", — рассказал Филипов.

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