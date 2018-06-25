Потоп уничтожил сады, посевы и виноградники — пострадали сотни гектаров

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Проливные дожди, которые обрушились на Молдову, нанесли немалый ущерб фермерам, крестьянским хозяйствам и агропромышленным предприятиям. Итоги буйства стихии подвел Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД (ГИЧС) — самый тяжелый удар пришелся по югу страны.

© Sputnik / Rodion Proca Последствия непогоды в Молдове: первые данные спасателей

В Гагаузии осадки уничтожили посевы в хозяйствах Комрата, в селах Карбалия, Конгазчик и Бешалма. В Комрате пострадали 37 гектаров виноградников, 41 гектар садов, 10 гектаров подсолнечника и 45 гектаров кукурузы. В Конгазчике дождь уничтожил 50 гектаров виноградников, 120 гектаров бахчевых культур и 200 гектаров кукурузы и подсолнечника, а в Бешалме потоки воды повредили несколько участков местной дороги.

Ущерб был зафиксирован в селах Милештий Мичь и Костешть Яловенского района, а также в Суслень в городе Орхей. Вмешательство пожарных потребовалось в Хынчештах, Гагаузии и в Кишиневе, где пришлось откачивать воду из затопленных подвалов.

В пострадавших населенных пунктах работают комиссии по оценке материального ущерба, сообщает ГИЧС.