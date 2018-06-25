"Борман" уже не тот - сегодня он перевозит наркотики по Молдове

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. В суд передано дело, обвиняемыми по которому проходят подозреваемые в принадлежности к криминальной группировке "Борман".

© Sputnik / Стрингер Следы дела о гашише молдавского "Бормана" привели в Белоруссию

Эти шесть человек вместе со своим лидером по кличке "Борман", как считают прокуроры, с помощью своих сообщников из той же ОПГ и других подчиненных ей группировок с 2010 года транспортировали гашиш из Испании через Молдову в Россию, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РМ.

Наркотики, тысячи евро и "Борман": какое отношение к этому имеет Молдова >>>

Члены ОПГ "перегнали" по этому маршруту около тысячи килограммов наркотиков, заработав на этом более 20 миллионов леев.

К своей деятельности наркоторговцы привлекли представителей органов правопорядка из Испании, России, Белоруссии, Франции, Германии, Литвы и Италии. Операция по предотвращению постановок гашиша по этим каналам носила название Пиренейский излом.

Всего задержано около 60 членов ОПГ "Борман" — преимущественно граждане Молдовы, России и Испании. Некоторые из них уже осуждены на тюремные сроки.

Стоп контрабанда: молдо-украинскую границу будут усиленно контролировать >>>

На имущество осужденный и обвиняемых наложен секвестр — арестовано имущество и ценности на общую сумму в более, чем восемь миллионов леев, а также семь машин, четыре земельных участка, пять квартир и три места строительства.

Одним предполагаемым членам ОПГ, находящимся в статусе обвиняемых, грозит до 10 лет тюрьмы, другим — до 15 лет лишения свободы.